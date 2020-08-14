Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 19.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA PISANA. AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA.
SEMPRE PER INCIDENTE CODE DI 5KM SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA.AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA
PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA
INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONI POMEZIA PER FUMO IN CARREGGIATA A CAUSA DI INCENDIO.
AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA
RIPERCUSSIONI
SU VIA DI PRATICA TRA VIA PONTINA E CASTEL ROMANO NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA CAMPOBELLO E PRATICA DI MARE
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI ROMA CASILINA,INTERESSATE LE LINEE ROMA NAPOLI VIA CASSINO,VIA FORMIA, ROMA NETTUNO E ROMA VELLETRI E FRASCATI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA ROMA E CIAMPINO E TRA ROMA POMEZIA, CAMPOLEONE E LATINA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN ORAUN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral