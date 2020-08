Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 20.15 VALERIA VERNINI

SU VIA PONTINA, SPENTO L’INCENDIO DIVAMAMPATO IN PRECEDENZA A BORDO STRADA ALTEZZA CASTEL ROMANO. SONO STATE RIAPERTE AL TRAFFICO TUTTE LE CORSIE PRECEDETENTEMENTE CHIUSE. PERMANGONO CODE DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E VIA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO

SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHIESIANA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE PRECEDENTEMENTE SOSPESA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO E’ STATA RIATTIVATA PER LE SOLE LINEE FL7 ROMA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO,I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINOA 150 MINUTI MENTRE PERMANE SOSPESA LA CIRCOLAZIONE PER LE LINEE FL4 ROMA VELLETRI E FRASCATI E FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO)

