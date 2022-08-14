Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTA LA REGIONE COMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO UNA VIABILITA’ CON TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA GIORNATA SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO TONNELLATE SARÀ ANTICIPATO DI 1 ORA E SARÀ VALIDO
DALLE ORE 07 FINO ALLE ORE 22
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral