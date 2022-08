Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2022 ORE 7.20 MARCO CILUFFO

AL MOMENTO VIABILITA’ REGOLARE E SCORREVOLE SU TUTTA LA REGIONE COMPRESO LE MAGGIORI AUTOSTRADE DI COLLEGAMENTO

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO UNA VIABILITA’ CON TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO PER TUTTA LA GIORNATA SULL EMAGGIORI AUTOSTRADE E LE STRADE CHE PORTANO ALLE LOCALITA’ BALNEARI

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO TONNELLATE SARÀ ANTICIPATO DI 1 ORA E SARÀ VALIDO

DALLE ORE 07 FINO ALLE ORE 22

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI È ATTIVO SULLA RETE BUS L’ORARIO FESTIVO. MENTRE DOMANI LA METRO A SARÀ ATTIVA FINO ALLE ORE 21 PER LAVORI POI IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO CON BUS IN SOSTITUZIONE

SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA

DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA

