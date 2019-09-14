Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 7:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI PONTINIA OGGI SI SVOLGERA’ LO SPETTACOLO MUSICALE “ALBA CHIARA”, CON OMAGGIO A VASCO ROSSI: A PARTIRE DALLE ORE 17 E FINO ALLE ORE 24 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA CAVOUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CATTANEO E PIAZZA CARDUCCI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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