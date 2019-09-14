Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 8:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA: SULLA LINEA B IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA SOSTITUTIVE DENOMINATE MB; SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO; TERMINE PREVISTO DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI IL PROSSIMO 7 DICEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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