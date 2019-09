Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 9:20 GIANGUIDO LOMBARDI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

GLI UNICI DISAGI, AL MOMENTO, SI SEGNALANO SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI MENTANA CI SONO CODE TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DELLE MOLETTE NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

E RIGUARDO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO, A ROCCA PRIORA, IN LOCALITA’ COLLE DI FUORI E’ IN CORSO LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO: NEI NUMEROSI STAND ALLESTITI ALL’INTERNO DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI SI POTRANNO DEGUSTARE PIATTI TIPICI LOCALI A BASE DEL GUSTOSO VEGETALE, CON INTRATTENIMENTI MUSICALI E BALLI IN PIAZZA TIPICI DELLE FESTE POPOLARI; FINO AL 18 SETTEMBRE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA CAPRANICA E IN VIA MICHELE LEGA, A PARTIRE DALLE 7 E FINO ALLE 24;

