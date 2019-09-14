Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA;
RESTIAMO SULLA PONTINA PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CITTA’;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE ORTELLA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DAL KM 0+000 AL KM 9+100, CON LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 20 SETTEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral