Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA VIA POLENSE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INFATTI CODE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE ROMA; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA;
SULLA STESSA AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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