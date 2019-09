Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI

ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA VIA POLENSE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INFATTI CODE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE ROMA; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E PONTINA, IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA;

SULLA STESSA AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

