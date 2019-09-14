Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA VIA POLENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI CORCOLLE IN DIREZIONE ROMA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E PONTINA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA, NEI PRESSI DELL’USCITA PER MACCARESE VERSO CIVITAVECCHIA; STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO SEMPRE IN DIREZIONE NORD;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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