Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 13:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA;
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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