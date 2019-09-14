Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E MONTE DORO VERSO LATINA, CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI, TRAFFICO DEVIATO IN VIA DI PRATICA
SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI CASTELLI ROMANI VERSO ARDEA
CODE ANCHE SULLA LAURENTINA TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE SEMPRE IN DIREZIONE SUD
CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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