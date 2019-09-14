Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA TRATTO RIAPERTO TRA CASTEL ROMANO E MONTE DORO VERSO LATINA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO, CODE A PARTIRE DA TOR DE CENCI
SULLA LAURENTINA CODE A TRATTI TRA MONTE MIGLIORE E VIA DEI CASTELLI ROMANI VERSO ARDEA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’AURELIA INFINE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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