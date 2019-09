Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA E’STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTEL ROMANO E MONTE DORO VERSO LATINA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA CORSIA DI SORPASSO, CODE A PARTIRE DA VIA DI TRIGORIA

CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA DRAGONA E PROCOIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE

SULLA CASSIA CI SONO CODE TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral