Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA VIA DEL MARE CODE PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI VIA GUIDO CALZA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONO CODE TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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