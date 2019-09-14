Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 14 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CAREGGIATA ESTERNA TRA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONO CODE TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MALAGROTTA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA FEDERICO ASCANI PER OGGI E’ TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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