Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CI SONO CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA SEMPRE CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALTEZZA TOR LUPARA

STESSA SITUZIONE SULLA PALOMBARESE ALTEZZA LOCALITA SANTA LUCIA

MENTRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA VIA ALESSANDRINO E LA BORGATA FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RIMANE ANCORA CHIUSA LA LINEA ROMA CENTOCELLE

PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA

DEVIATE ANCHE ALCUNE LINEE BUS

MENTRE PER I CANTIERI ATTIVI

FINO A GIOVEDÌ, CANTIERE NOTTURNO ATTIVO SULLA TANGENZIALE,

DALLE 22 ALLE 6, PER MANUTENZIONE DEL TRATTO DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO MONTI TIBURTINI/STAZIONE TIBURTINA/SAN LORENZO/SAN GIOVANNI.

PRESTARE ATTENZIONE NELLE ORE DI LAVORO, IL TRAFFICO SARÀ DEVIATO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

