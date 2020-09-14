Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CI SONO CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA SEMPRE CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALTEZZA TOR LUPARA
STESSA SITUZIONE SULLA PALOMBARESE ALTEZZA LOCALITA SANTA LUCIA
MENTRE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA VIA ALESSANDRINO E LA BORGATA FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIMANE ANCORA CHIUSA LA LINEA ROMA CENTOCELLE
PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA
DEVIATE ANCHE ALCUNE LINEE BUS
MENTRE PER I CANTIERI ATTIVI
FINO A GIOVEDÌ, CANTIERE NOTTURNO ATTIVO SULLA TANGENZIALE,
DALLE 22 ALLE 6, PER MANUTENZIONE DEL TRATTO DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO MONTI TIBURTINI/STAZIONE TIBURTINA/SAN LORENZO/SAN GIOVANNI.
PRESTARE ATTENZIONE NELLE ORE DI LAVORO, IL TRAFFICO SARÀ DEVIATO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
PER TUTTE LE INFORMAZIONI POTETE CHIAMARE IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral