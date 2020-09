Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE CI SONO CODE PER 2 KM TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO;

CI SPOSTIAMO SULL’APPIA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E CIAMPINO IN DIREZIONE DI ALBANO;

SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI RALLENTAMENTI IN VIA DEL PESCACCIO, CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL RACCORDO E VIA DI BRAVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA PONTE GALERIA E ROMA OSTIENSE; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE FERROVIE, PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA DELLA MARANELLA, RESTA CHIUSA LA LINEA TERMINI-CENTOCELLE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 105 E N11, E LIMITAZIONI PER LE LINEE 409 E N409.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral