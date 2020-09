Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO: PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL5 ROMA-PISA, A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA A SAN VINCENZO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI; RIPERCUSSIONI SUI TRENI A LUNGA PERCORRENZA TRA LE STAZIONI DI TORINO PORTA NUOVA, GENOVA PIAZZA PRINCIPE, PISA CENTRALE E ROMA TERMINI; RESTANDO NELL’AMBITO FERROVIARIO, PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA DELLA MARANELLA, A ROMA RESTA CHIUSA LA LINEA TERMINI-CENTOCELLE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS 105 E N11, E LIMITAZIONI PER LE LINEE 409 E N409.

