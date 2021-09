Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2021 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE REGISTRIAMO FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA.

SULL’A24, TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO, TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO;

DISAGI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA IL BIVIO CON LA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA.

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00-10:00

E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.

