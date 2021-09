Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2021 ORE 09:05 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANE CRITICA LA VIABILITÀ SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E L’A24, MENTRE, IN INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASILINA E ARDEATINA, E TRA FLAMINIA E TIBURTINA.

ANCORA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA;

CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE OVEST;

NON ACCENNA A DIMINUIRE IL TRAFFICO IN ENTRATA SULLA VIA AURELIA CHE RESTA BLOCCATA TRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO;

IL TRAFFICO PERMANE INTENSO ANCHE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

SONO TORNATE LE LINEE S: IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7:00-10:00

E DALLE 13.00-16.00, E IL SABATO DALLE 7.00 ALLE 10.00.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

