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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2021 ore 19:45

di - 14 Settembre 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2021 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONATO IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA IL BIVIO CON L’A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO
    SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA
    ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE I TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
    SPOSTANDOCI SULLA CASSAI TROVIAMO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
    SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICNO AEROPORTO PER UN INCENDIO PRESSO I BINARI TRA ORTE E CIVITACASTELLANA, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 15 MINUTI DI RITARDO
    DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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