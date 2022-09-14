Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 09:15

di - 14 Settembre 2022 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 DOVE SI STA IN CODA TRA TOR VERGATA E RACCORDO
    SUL RACCORDO
    SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E PONTINA
    CANTIERI ANCHE SULLA PONTINA CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI
    TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
    CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI
    SPOSTIAMOCI ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
    PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
    DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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