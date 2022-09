Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI

PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 DOVE SI STA IN CODA TRA TOR VERGATA E RACCORDO

SUL RACCORDO

SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E PONTINA

CANTIERI ANCHE SULLA PONTINA CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI

CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO

TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI

SPOSTIAMOCI ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6

PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO

