Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 DOVE SI STA IN CODA TRA TOR VERGATA E RACCORDO
SUL RACCORDO
SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA AURELIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E PONTINA
CANTIERI ANCHE SULLA PONTINA CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI
SPOSTIAMOCI ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral