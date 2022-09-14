Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 12:30

di - 14 Settembre 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SULLA PONTINA CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI
    ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
    PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
    CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI

    DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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