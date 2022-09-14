Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 20:30

di - 14 Settembre 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SULLA VIA DEL MARE CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SULLA PONTINA CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI
    ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
    PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
    CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

    DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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