Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 6+800, CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE TRA IL BIVIOPER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO ROMA

PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN A1

PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA COLLEFERRO E FROSINONE CHE RIDUCONO LA VISIBILITA’

VISIBILITA’ RIDOTTA ANCHE IN A1 SEMPRE A CAUSA DELLA NEBBIA A BANCHI SIAMO TRA ORVIETO E ORTE

PER CHI PERCORRE LA A24, ANCHE QUI NEBBIA, ATTENZIONE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI

ORA IL TRAFFICO

INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TORRENOVA

DISAGI, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA SETTECAMMINI E FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, VERSO IL RACCORDO

SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

