Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 6+800, CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE ROMA
ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE TRA IL BIVIOPER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN A1
PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA COLLEFERRO E FROSINONE CHE RIDUCONO LA VISIBILITA’
VISIBILITA’ RIDOTTA ANCHE IN A1 SEMPRE A CAUSA DELLA NEBBIA A BANCHI SIAMO TRA ORVIETO E ORTE
PER CHI PERCORRE LA A24, ANCHE QUI NEBBIA, ATTENZIONE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI
ORA IL TRAFFICO
INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TORRENOVA
DISAGI, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA SETTECAMMINI E FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA LE RUGHE E PRATO DELLA CORTE, VERSO IL RACCORDO
SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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