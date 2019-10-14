Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RIMOSSO L’INCIDENTE,
TRAFFICO REGOLARE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PERMAGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO ROMA
TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DA SETTECAMMINI E FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
DISAGI, CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA NELL’ORDINE
DA COLLEVERDE ALLA PALOMBARESE
DA TOR LUPARA A COLLEVERDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
STESSA SITUAZIONE, CODE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRATA A ROMA
MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO, VERSO ROMA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA OSTIENSE A VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE FIUMICINO
ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ACILIA E VITINIA
CODE SULLA COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO IN DIREZIOEN DELLA CAPITALE
SULLA LAURENTINA CODE DALLA ROTATORIA DI TRIGORIA A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA ARDEATINA
CODE DAL DIVINO AMORE A VIA DI TORRICOLA
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VIA DELLE CAPANNELLE
TUTTO IN ENTRATA A ROMA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CAUSA UN GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE
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