Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08:15

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RIMOSSO L’INCIDENTE,

TRAFFICO REGOLARE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PERMAGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO ROMA

TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI E PIU’ AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DA SETTECAMMINI E FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

DISAGI, CODE SULLA NOMENTANA BIS E NOMENTANA NELL’ORDINE

DA COLLEVERDE ALLA PALOMBARESE

DA TOR LUPARA A COLLEVERDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

STESSA SITUAZIONE, CODE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIU’ AVANTI DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRATA A ROMA

MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA LE RUGHE E FORMELLO, VERSO ROMA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE DA VIA OSTIENSE A VIA PORTUENSE, IN DIREZIONE FIUMICINO

ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ACILIA E VITINIA

CODE SULLA COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE

SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO IN DIREZIOEN DELLA CAPITALE

SULLA LAURENTINA CODE DALLA ROTATORIA DI TRIGORIA A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA ARDEATINA

CODE DAL DIVINO AMORE A VIA DI TORRICOLA

CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE A VIA DELLE CAPANNELLE

TUTTO IN ENTRATA A ROMA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CAUSA UN GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE

