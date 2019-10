Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PONTINA, POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA

NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE

DA SETTECAMINI AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST ANCEH IN COMPLANARE, IN DIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI,

STESSA SITUAZIONE, CODE, SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

SULLA LAURENTINA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE DA VIA DI VALLERANO A VIA DI TOR PAGNOTTA, VERSO IL CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA RUGHE E FORMELLO, NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE LOCALITA’ ILGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO

RISOLTO IL GUASTO TECNICO AL PASSAGGGIO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE

LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOALRE

