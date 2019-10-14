Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PONTINA, POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA
NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE
DA SETTECAMINI AL BIVIOPER LA TANGENZIALE EST ANCEH IN COMPLANARE, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI,
STESSA SITUAZIONE, CODE, SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
SULLA LAURENTINA RISOLTO L’INCIDENTE ANCORA CODE DA VIA DI VALLERANO A VIA DI TOR PAGNOTTA, VERSO IL CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA RUGHE E FORMELLO, NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE LOCALITA’ ILGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO
RISOLTO IL GUASTO TECNICO AL PASSAGGGIO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE
LA CIRCOALZIONE E’ TORNATA REGOALRE
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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