Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE

E, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDODO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, INDIREZIONE CENTRO

E, NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA

ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA BIS E TIBURTINA

IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E VIA DEL MARE

RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SULLA VIA PPIA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

CODE IN DIMINUZIONE DAL RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO

INFINE, SULLA VIA CASSIA, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral