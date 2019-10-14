Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE
E, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDODO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, INDIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA BIS E TIBURTINA
IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E VIA DEL MARE
RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SULLA VIA PPIA CODE DAL BIVIO PER CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
CODE IN DIMINUZIONE DAL RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
INFINE, SULLA VIA CASSIA, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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