Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
INFATTI LA CIRCOLAZIOEN E’ INDICATA SCORREVOLE SUL ARCCORDO ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24
MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA VIA FLAMINA AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO CODE TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO ALTRASPORTO PUBBLICO
ANCHE OGGI SULLA METRO B LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ APERTA FINO ALLE 21. DALLE 21 E SINO ALLA FINE DEL SERVIZIO SARÀ ATTIVA LA NAVETTA BUS “MB”
RICORDIAMO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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