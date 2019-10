Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E A 24

SULLA A24, TRATTO URBANO RALLENTAMENTI QUI PER RAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICA NELLA CAPITALE

ANCHE OGGI SULLA METRO B LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ APERTA FINO ALLE 21

POI DALLE 21 E SINO A FINE DEL SERVIZIO SARÀ ATTIVA LA NAVETTA BUS “MB”

RICORDIAMO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO

DAL 15 AL 27 OTTOBRE, NELL’AREA DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CHE OSPITERÀ LA FESTA DEL CINEMA 2019,

SARÀ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA SU VIALE DE COUBERTIN, LUNGO IL LATO DESTRO DA PIAZZA APOLLODORO A CORSO FRANCIA

E PER UN TRATTO DA CORSO FRANCIA A VIA NEDO NADI

ANCHE IN VIA GRAN BRETAGNA È PREVISTO IL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO SINISTRO, CIRCA 40 METRI PRIMA DI VIALE PIETRO DE COUBERTIN

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral