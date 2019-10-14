Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E A24
CODE SULLA VIA PRENESTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
POI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA’ DI OLGIATA E LASTORTA, SEMPRE NELLE DUE
DAL 18 OTTOBRE, LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA PER CIRCA TRE MESI
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI
DA OGGI IN CENTRO NUOVI ORARI FERIALI PER LE LINEE ELETTRICHE 117 E 119
LA LINEA 117 AVRA’ UNA FREQUENZA D 15 MINUTI, NELL’ORARIO DALLE 07.15 ALLE 20.15
NELLO STESSO ARCO DI TEMPO PER LA 119 LA FREQUENZA E’ DI 10 MINUTI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO
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