Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E A24

CODE SULLA VIA PRENESTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

POI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA’ DI OLGIATA E LASTORTA, SEMPRE NELLE DUE

DAL 18 OTTOBRE, LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA PER CIRCA TRE MESI

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE VENTENNALE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI

DA OGGI IN CENTRO NUOVI ORARI FERIALI PER LE LINEE ELETTRICHE 117 E 119

LA LINEA 117 AVRA’ UNA FREQUENZA D 15 MINUTI, NELL’ORARIO DALLE 07.15 ALLE 20.15

NELLO STESSO ARCO DI TEMPO PER LA 119 LA FREQUENZA E’ DI 10 MINUTI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral