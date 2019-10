Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;

SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI RIANO FLAMINIO PER LAVORI IN CORSO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, SI RALLENTA TRA IL CIMITERO FLAMINIO E LA VIA TIBERINA IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE TRAFFICO INTENSO SEMPRE PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. ANCHE OGGI SULLA METRO B LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ APERTA FINO ALLE 21. DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARÀ ATTIVA LA NAVETTA BUS “MB” PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral