Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 16:30

APRIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALANDO CHE SULLA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO IL SERVIZIO È RALLENTATO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA LADISPOLI E CERVETERI.

PASSIAMO AL TRAFFICO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;

PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E LO SVINCOLO PER RIANO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO;

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NOMENTANA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE TRAFFICO INTENSO SEMPRE PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

