Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALANDO CHE SULLA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO IL SERVIZIO È RALLENTATO CAUSA INCENDIO SUI BINARI TRA LADISPOLI E CERVETERI.
PASSIAMO AL TRAFFICO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E LO SVINCOLO PER RIANO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NOMENTANA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE TRAFFICO INTENSO SEMPRE PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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