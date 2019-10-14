Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA MALBORGHETTO E LO SVINCOLO PER RIANO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO. SEMPRE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LABARO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NOMENTANA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE PER PROSEGUIRE FINO A COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E L’INTERSEZIONE CON VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE TRAFFICO INTENSO SEMPRE PER LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral