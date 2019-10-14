Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LABARO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NOMENTANA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E L’INTERSEZIONE CON VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA I CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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