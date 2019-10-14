Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
INCOLONNAMENTI POI SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA FLAMINIA PERMANGONO LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA NOMENTANA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E, AVANTI, TRA SETTEVILLE E REBIBBIA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E L’INTERSEZIONE CON VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA I CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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