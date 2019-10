Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA, SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

PERMANGONO INVECE CODE SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA FLAMINIA TRAFFICO ANCORA INTENSO TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E, AVANTI, TRA SETTEVILLE E REBIBBIA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E L’INTERSEZIONE CON VIA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE SI RALLENTA SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E INFERNETTO VERSO CASTEL FUSANO.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

