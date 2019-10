Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;

SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN USCITA;

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E INFERNETTO VERSO CASTEL FUSANO.

ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral