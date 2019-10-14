Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN USCITA;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E INFERNETTO VERSO CASTEL FUSANO.
ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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