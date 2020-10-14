Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2020 ore 20:30

di - 14 Ottobre 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASAL MONASTERO
    SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    LA METRO B/B1 E’ INTERROTTA TRA IONIO E BOLOGNA PER INTERVENTO TECNICO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    RICORDIAMO CHE PER DOMANI LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO DI COLORE ARANCIONE. MASSIMA ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO NELLE PROSSIME ORE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE E’OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO
    DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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