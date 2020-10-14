Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASAL MONASTERO
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA METRO B/B1 E’ INTERROTTA TRA IONIO E BOLOGNA PER INTERVENTO TECNICO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
RICORDIAMO CHE PER DOMANI LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO DI COLORE ARANCIONE. MASSIMA ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO NELLE PROSSIME ORE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE E’OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO
DA WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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