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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 20:30

di - 14 Ottobre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULLA VIA CASSIA
    CHIUSA LA CIRCOLAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE
    NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTEROSI E SUTRI

    UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO
    SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE DI NAPOLI
    ENTRIAMO A ROMA
    PER SEGNALARE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO
    SULLA TANGENZIALE DALL USCITA DELLA GALLERIA 23
    FINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
    ALTRE CODE SULLA COLOMBO
    DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
    SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE SULLO STESSO TRATTO
    INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO:
    SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:
    RICORDIAMO INOLTRE CHE IN CONCOMITANZA CON IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA, LE LINEE S SARANNO SOSPESE NELLE GIORNATE DEL 16, 18 E 19 OTTOBRE.
    IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE.
    DA MARCO CILUFFO è TUTTO GRAZIE DELL’ATTENZIONE
    Servizio fornito da Astral

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