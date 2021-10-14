Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULLA VIA CASSIA
CHIUSA LA CIRCOLAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE
NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTEROSI E SUTRI
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE DI NAPOLI
ENTRIAMO A ROMA
PER SEGNALARE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO
SULLA TANGENZIALE DALL USCITA DELLA GALLERIA 23
FINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
ALTRE CODE SULLA COLOMBO
DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE SULLO STESSO TRATTO
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO:
SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:
RICORDIAMO INOLTRE CHE IN CONCOMITANZA CON IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA, LE LINEE S SARANNO SOSPESE NELLE GIORNATE DEL 16, 18 E 19 OTTOBRE.
IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE.
DA MARCO CILUFFO è TUTTO GRAZIE DELL’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral