Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 20.20

AGGIORNAMENTO SULLA VIA CASSIA

CHIUSA LA CIRCOLAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE

NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTEROSI E SUTRI

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CEPRANO E PONTECORVO

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE DI NAPOLI

ENTRIAMO A ROMA

PER SEGNALARE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO

SULLA TANGENZIALE DALL USCITA DELLA GALLERIA 23

FINO ALLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

ALTRE CODE SULLA COLOMBO

DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE SULLO STESSO TRATTO

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’:

RICORDIAMO INOLTRE CHE IN CONCOMITANZA CON IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA, LE LINEE S SARANNO SOSPESE NELLE GIORNATE DEL 16, 18 E 19 OTTOBRE.

IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE.

