Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA VIA DI SALONE ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE

SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI SAN VITTORE E CASSINO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA FLAMINIA ANCORA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGETTO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DI ROMA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA DI NUOVO IN DIREZIONE ROMA DA LA CASTAGNETTA E FINO A CASTEL DI DECIMA

SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CAVA DEI SELCI E FINO A CAPANNELLE

Servizio fornito da Astral