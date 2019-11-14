Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA VIA DI SALONE ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE
SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI SAN VITTORE E CASSINO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA FLAMINIA ANCORA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGETTO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DI ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA PONTINA DI NUOVO IN DIREZIONE ROMA DA LA CASTAGNETTA E FINO A CASTEL DI DECIMA
SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CAVA DEI SELCI E FINO A CAPANNELLE
AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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