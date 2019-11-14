Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
DI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA. IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E PISANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E NOMENTANA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
UN INCIDENTE AL MOMENTO CAUSA CODE SULLA VIA TIBERINA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO IN DIREZIONE PRIMA PORTA
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA DI NUOCO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA CAUSA CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CAVA DEI SELCI E FINO A CAPANNELLE
AL MOMENTO È TUTTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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