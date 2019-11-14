Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 UMBERTO VERINI
DI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E LA ROMA FIUMICINO IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E PISANA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA.
SEMPRE SULLA PONTINA DI NUOCO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA CAUSA CODE DA VIA DELLA SELCIATELLA NUOVAMENTE DI DIREZIONE DI ROMA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SETTECAMNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E FINO A VIA DI CAPANNELLE
AL MOMENTO È TUTTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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