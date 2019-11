Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 UMBERTO VERINI

DI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E LA ROMA FIUMICINO IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E PISANA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE SULLA PONTINA DI NUOCO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA CAUSA CODE DA VIA DELLA SELCIATELLA NUOVAMENTE DI DIREZIONE DI ROMA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E SETTECAMNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E FINO A VIA DI CAPANNELLE

AL MOMENTO È TUTTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE

