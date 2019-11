Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LA BUFALOTTA E LA A 24 E DI NUOVO TRA TUSCOLANA E PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA LA TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO QESTA VOLTA IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA MENTRE PERMANGONO I RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA A CAUSA DI UN INCDENTE ORMAI RIMOSSO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA SEMPRE NEI DUE SENSI

SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E FINO A VIA DI CAPANNELLE

AL MOMENTO È TUTTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Servizio fornito da Astral