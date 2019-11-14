Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI
SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO E FINO A VIA DI CAPANNELLE
AL MOMENTO È TUTTO VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral