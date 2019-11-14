Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLA FALCOGNANA IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI
SULLA A 24 ROMA – TERAMO NEL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA OGGI FINO ALLE 17:00 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE, PRESTARE ATTENZIONE
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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