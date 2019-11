Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DELLA FALCOGNANA IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI

SULLA A 24 ROMA – TERAMO NEL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA OGGI FINO ALLE 17:00 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE, PRESTARE ATTENZIONE

