Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 11:30

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA TOGLIATTI E FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI

SU VIA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIONE EUR

MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA

SU VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE DI ROMA

SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NEI DUE SENSI E A SEGUIRE CODE TRA TIVOLI TERME E VILLALBA NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.

