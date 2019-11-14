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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 11:30

di - 14 Novembre 2019 - 11:30

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VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PERMANGONO CODE A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA TOGLIATTI E FIORENTINI DIREZIONE TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
SU VIA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E RACCORDO DIREZIONE EUR
MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA

SU VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE DI ROMA
SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NEI DUE SENSI E A SEGUIRE CODE TRA TIVOLI TERME E VILLALBA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA,ASTRALSPA.IT
DA VALERIA VERNINI AL MOMENTO E’ TUTTO ,VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral

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