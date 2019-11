Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 14 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 VALERIA VERNINI

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO MENTRE E’ IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON QUALCHE RALLENTAMENTO A CAUSA DI UN PRECENDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO

ANCORA DISAGI SU VIA ARDEATINA, TRA FALCOGNANA E DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SU VIA CASILINA IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO TRA LAGHETTO E TORRE GAIA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA TIBURTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SU VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA, SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSI ATRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO.

