Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 15:30

IN PROVINCIA DI LATINA SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI PANTANO D’INFERNO,

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA

IN INTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA VIA ARDEATINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DI CASTEL DI LEVA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI

RICORDIAMO INFINE CHE DOMANI 15 NOVEMBRE ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI AVERE A BORDO LE CATENE DA NEVE O PNEUMATICI INVERNALI SULLE STRADE E AUTOSTRADE A RISCHIO DELLA REGIONE LAZIO. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

